На Дону Фонд капитального ремонта завершил отбор подрядных организаций

Фото: НКО «Фонд капитального ремонта»

Региональный Фонд капитального ремонта полностью завершил конкурсный отбор компаний, которые будут в этом году осуществлять капремонт в многоквартирных домах. С подрядными организациями уже подписали договоры.

Как рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков, для того, чтобы выбрать подрядчиков, проводился электронный аукцион. Все его участники входят в число добросовестных организаций и аккредитованы в соответствующем реестре. По словам Владислава Крюкова, к компаниям выдвигают большой список требований, среди которых – опыт работы, наличие штата квалифицированных работников, отсутствие неисполненных обязательств.

Перед тем, как начнется капитальный ремонт многоквартирного дома, собственники могут встретиться с подрядчиком для того, чтобы обсудить ход работ. О собрании жильцы дома будут уведомлены заранее. На встрече подрядчик должен обсудить с собственниками квартир весь процесс выполнения работ, а также получить пожелания и при наличии объективной возможности реализовать их.

Стоит отметить, что в мае уже завершены работы по капитальному ремонту в 14 многоквартирных домах Ростовской области. В Новочеркасске отремонтировали кровлю крыши на двух объектах – по улице Красный Спуск, 34 и Кавказская, 79. Всего в текущем году предстоит отремонтировать крышу в 308 многоквартирных домах.

Заменена внутридомовая система электроснабжения в домах Новочеркасска по адресам: ул. Толбухина, 4; ул. Севастопольская, 6; пр. Ермака, 34.

Фото: НКО «Фонд капитального ремонта»

25 лифтов заменили в девяти жилых домах Ростовской области. Всего же в этом году запланирована замена 156 единиц лифтового оборудования в 59 домах.

В 2021 году в программу вошло 1 647 многоквартирных домов. Помимо указанных выше работ, в 311 объектах запланировано обновление фасадов, а в 466 многоквартирных домах требуется замена газового оборудования.