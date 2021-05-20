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Наука20 мая 2021 15:17

В Ростовской области разработали супер-ЭВМ «Арктур»

Такую технику могут внедрять на удаленных объектах для «качественно нового решения научно-технических и практических задач»
Ангелина СКИБА
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Новинку оценил министр промышленности и энергетики Дона Андрей Савельев Фото: сайт правительства РО

Новинку оценил министр промышленности и энергетики Дона Андрей Савельев Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области разработали уникальный высокоскоростной компьютер. Речь идет о вычислительной системе класса супер-ЭВМ «Арктур», сообщает сайт донского правительства.

При создании технической новинки использовали инновационную систему охлаждения. Кроме того, установили подсистему питания, плату управления, оригинальные радиаторы и теплообменник.

По мнению создателей, «Арктур» имеет неоспоримое преимущество перед многопроцессорными системами кластерного типа. Такую технику могут внедрять на различных удаленных объектах для «качественно нового решения научно-технических и практических задач».

А в прошлом году ученые ЮФУ создали не имеющую мировых аналогов программу для определения структуры наноматериалов