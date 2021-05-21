Мнение жителей Ростовской области о работе властей выяснят за 5 млн рублей

Всего составят не менее 42 вопросов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ростовской области смогут высказать свое мнение о работе властей, указать на самые актуальные проблемы региона и оценить общественно-политическую ситуацию. Опрос и социальное исследование проведет подрядчик, его должны определить в ближайшее время. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчик - донское правительство. Судя по документации, власти уже заказывали такой соцопрос в прошлом году. В этот раз на все научные изыскания планируют выделить 5 млн рублей. Их должны завершить до 16 декабря 2021 года.

Всего работы проведут в три этапа. Сначала составят не менее 42 вопросов. Потом их распространят в 55 городских округах и муниципалитетах Дона. После этого все данные занесут в специальный сборник.