В Ростовской области за сутки подтвердили 199 случаев COVID-19

За 24 часа в лабораториях проверили 10 005 анализов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 21 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 199 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 92328. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,98, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 43 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 71 случай, далее идет Батайск, где выявили 9 положительных тестов. Третьим в списке оказался Семикаракорский район, там 8 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Верхнедонском, Дубовском, Зимовниковском, Мартыновском, Морозовском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.

Среди новых поступивших 28,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,2% – от 46 до 65 лет, 16,1% – от 66 до 79 лет, 8,5% – старше 80 лет, 7,6% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получает 1 478 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 18 человек, на неинвазивной ИВЛ - 125.

За прошедшие сутки умерли еще 15 человек с COVID-19. Это 3 женщины и 12 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 317 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 10 005 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 214,18. Прививки уже сделали 301 090 человек, за сутки – 7 791.