В Ростовскую область поступила партия вакцины от COVID-19 "КовиВак"

Вакцину разработали в научном центре имени Чумакова РАН Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19 "КовиВак". Всего регион получил 3 тысячи доз препарата. Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Сведения обнародовал региональный пресс-центр по информированию о ситуации с коронавирусом.

- В Ростовскую область поступило 3 тысячи доз вакцины "КовиВак". Она распределена по лечебным учреждениям, - сообщили в ведомстве.

Вакцину разработали в научном центре имени Чумакова РАН. Ее зарегистрировали 19 февраля 2021 года. До этого в донскую столицу доставили «ЭпиВакКорону».