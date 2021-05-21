Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2021 13:54

В Ростове на Северном планируют построить храм в честь Александра Невского

Речь идет о копии собора, который разрушили в 1930 годах
Ангелина СКИБА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Новый храм на Северном собираются сделать меньше прежнего, но внутренне убранство полностью восстановят

Новый храм на Северном собираются сделать меньше прежнего, но внутренне убранство полностью восстановят

Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове на Северном - на пересечении Космонавтов и Капустина - планируют построить храм в честь святого князя Александра Невского. Работы могут начать уже в этом году. Сейчас собирают пожертвования. Об этом сообщает сайт «Дон-ТР» со ссылкой на иерея Филиппа Волощука.

- В этом году, в год 800-летия со Дня рождения святого, хотелось бы начать возрождение святыни. Сейчас ищем помощь и поддержку для начала строительства, - сказал Филипп Волощук.

По словам священнослужителя, в донской столице собираются возвести копию Александро-Невского собора, который был построен в 1908 году. Он находился на территории современной площади Советов. Этот храм полностью разрушили в 1930 годах.

О восстановлении утерянной святыни заговорили только спустя десятилетия, в 1990 годах, тогда эту идею так и не смогли осуществить. Новый храм на Северном собираются сделать меньше, чем прежний. Однако внутреннее убранство должны полностью восстановить.