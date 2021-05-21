В Ростове на Северном планируют построить храм в честь Александра Невского

Новый храм на Северном собираются сделать меньше прежнего, но внутренне убранство полностью восстановят Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове на Северном - на пересечении Космонавтов и Капустина - планируют построить храм в честь святого князя Александра Невского. Работы могут начать уже в этом году. Сейчас собирают пожертвования. Об этом сообщает сайт «Дон-ТР» со ссылкой на иерея Филиппа Волощука.

- В этом году, в год 800-летия со Дня рождения святого, хотелось бы начать возрождение святыни. Сейчас ищем помощь и поддержку для начала строительства, - сказал Филипп Волощук.

По словам священнослужителя, в донской столице собираются возвести копию Александро-Невского собора, который был построен в 1908 году. Он находился на территории современной площади Советов. Этот храм полностью разрушили в 1930 годах.

О восстановлении утерянной святыни заговорили только спустя десятилетия, в 1990 годах, тогда эту идею так и не смогли осуществить. Новый храм на Северном собираются сделать меньше, чем прежний. Однако внутреннее убранство должны полностью восстановить.