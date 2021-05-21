В Ростове до конца июля перекроют проезд по двум улицам

Дорогу перекроют на два месяца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове с 31 мая по 30 июля перекроют проезд по двум улицам, еще на одном участке введут ограничения. Об этом сообщили в городской администрации.

Нельзя будет проехать по улице 8-го Марта от дома №7 до переулка Долевого, а также по Федора Зявкина - от переулка Долевого до Павленко. Кроме того, частично закроют дорогу на Федора Зявкина - от Павленко до Коломенского.

Ранее власти проинформировали об ограничениях, которые будут действовать с 22 мая до 31 июля. Их введут на Богатяновском Спуске от Седова до Богатяновского Спуска, 1А и на Пушкинской от дома №77 до пересечения с Соборным. Водители также должны быть осторожны на Соборном в створе пересечения с Пушкинской и на Седова от здания №6/3 до Соколова.