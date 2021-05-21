Автобус №4а свяжет ГПЗ-10 и улицу Профсоюзную Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове запустили новый новый автобусный маршрут №4а. Он свяжет ГПЗ-10 и улицу Профсоюзную. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- После открытия детской поликлиники №14 ко мне обратились ростовчане с просьбой организовать прямой маршрут к медчреждению. Мы постарались оперативно выполнить это пожелание, - написал в своем Instagram-аккаунте Алексей Логвиненко.

Он также добавил, что обслуживанием направления сейчас занимается компания «Ростовпассажиртранс». На линиях курсируют низкопольные автобусы большого класса.

- Преимущество нового маршрута еще и в том, что он проходит по улицам, где нет интенсивного движения. Это значит, что им могут воспользоваться люди, живущие вдали от оживленных автострад, - отметил сити-менеджер.