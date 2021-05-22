Автоинспекторы еще уточняют причины и обстоятельства аварии Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в ДТП пострадал 12-летний велосипедист. Несчастный случай произошел вечером 21 мая, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Все произошло в станице Кагальницкой. По предварительным данным, школьник предпочел ехать по дороге, а не по тротуару. В итоге его зацепило авто марки Mitsubishi Lancer. За рулем был 33-летний мужчина. Автоинспекторы еще уточняют причины и обстоятельства аварии.

Также вчера вечером в Цимлянске столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и автобус ПАЗ. В итоге от полученных травм погиб пассажир легковушки