Олег Дереза: «Для пострадавших аксайских бизнесменов планируют построить новые рынки»

Локация, о которой идет речь, находится рядом с рынком «Орёл» Фото: страница Олега Дерезы в соцсетях

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза рассказал, где планируют организовать рынки для пострадавших предпринимателей из Аксайского района. Информацию бизнес-омбудсмен разместил на своих страницах в соцсетях.

- Один из руководителей ГСК «Дон» Алексей Кнышов вышел с предложением организовать до конца года рынки на его земельных участках, расположенных на трассе М-4 «Дон» (1089 км трассы, 18 км в южном направлении от Ростова). Надо добавить, что инвестор берётся за свой счёт провести необходимые мероприятия, включая строительство быстровозводимых конструкций, - написал Олег Дереза.

Он также подчеркнул, что локация, о которой идет речь, достаточно удобная. Это территория рядом с рынком «Орёл», там среди прочего будут работать заправка, гостиница и центр техобслуживания автомобилей.

- Намерен предложить рабочей группе встретиться с представителями инвестора, и сесть за стол переговоров, - добавил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.

Кроме того, по его словам, в случае «реального строительства альтернативных рынков с конкретным планом и согласием предпринимателей» можно будет поднять вопрос о временной работе аксайских торговых зон. Речь идет о периоде до окончания подготовки новых территорий.

В конце апреля силовики и полицейские оцепили в Аксайском районе сразу несколько рынков, на которых в общей сложности работали свыше 4 тысяч бизнесменов. Им взамен предложили свыше 9 тысяч свободных торговых мест в Ростове, но часть предпринимателей оказались недовольны выделенными местами.

Дело в том, что на прежних местах у них было больше пространства. Кроме того, на закрытых территориях у них остались магазины и торговые точки, в развитие которых было вложено немало времени и денег. Дела, связанные с закрытием рынков, рассматривали даже в суде. Ситуацию не так давно прокомментировали в прокуратуре.