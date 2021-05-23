Ростовские парки обработали от клещей

В Ростове начинается сезон клещей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове-на-Дону 115 гектаров земли обработали от клещей, рассказали в пресс-службе городской администрации. В первую очередь, работы были проведены в Кумженской роще, на Левобережной зоне и на Щепкинском урочище.

После обработок через 3-5 дней проводится контроль их эффективности, который необходимо повторить через 15-20 дней. В случае обнаружения клещей, ведется повторная обработка.

Препараты против клещей безопасны для человека.

Акарицидную обработку в городе и области начинают проводить с апреля: в это время кровососущие особенно активны. Специальные средства распыляют в рощах, скверах, парках и других популярных у туристов и местных жителей местах. Но специалисты советуют не рассчитывать на одну только дезинсекцию, а соблюдать также важные правила безопасности. Особенно, если находитесь в опасных зонах.