Еще 194 жителя Ростовской области заболели коронавирусом, на ИВЛ - 16 человек

Лечение в стационарах сейчас получает 1 401 пациент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 24 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 194 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 92 914. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,97, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 43 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 67 случаев, далее идут Новочеркасск и Таганрог, где выявили по 7 положительных тестов. Третьими в списке оказались Батайск, Каменск-Шахтинский, Шахты, а также Красносулинский и Неклиновский районы, там по 6 инфицированных.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку — в Белокалитвинском, Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Морозовском, Обливском, Октябрьском и Ремонтненском районах.

Среди новых поступивших 28,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38,6% – от 46 до 65 лет, 23,7% – от 66 до 79 лет, 5,2% – старше 80 лет, 4,1% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получает 1 401 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ – 135.

За прошедшие сутки умерли еще 7 человек с COVID-19. Это 6 женщин и 1 мужчина. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 344 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 7 576 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 209,62. Прививки уже сделали 308 155 человек, за сутки - 965.