Ростовчане: «Стены новой школы в Суворовском пошли трещинами»

Школу №75 на 1 340 мест открыли в сентябре 2019 года Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове стало известно о якобы аварийном состоянии новой школы Суворовского микрорайона. Там, по свидетельствам очевидцев, стены здания пошли трещинами. При этом деньги на ремонт собираются брать с родителей.

В областных СМИ пишут: местные жители уверены, что приводить в прядок образовательное учреждение намерены без использования бюджетных средств или финансов подрядчика. Говорят, что такие уведомления уже получили родительские комитеты.

Чтобы выяснить правда ли это и почему так произошло, журналисты «КП - Ростов-на-Дону» направили официальный запрос в администрацию города. Сейчас в редакции ожидают ответа властей.

Школу №75 на 1 340 мест открыли в сентябре 2019 года. Четырехэтажное здание возвели менее чем за два года. Однако уже в конце 2020 прокуратура выявила грубые нарушения на объекте. Две компании не выполнили до конца условия контракта и не сообщили об этом генеральному подрядчику.