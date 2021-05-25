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Происшествия25 мая 2021 10:59

В двух районах Дона дикие кабаны умерли от африканской чумы свиней

В ближайшее время в местах, где нашли павших животных, введут карантин
Ангелина СКИБА
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Животных с АЧС нельзя вылечить Фото: сайт управления ветеринарии РО

Животных с АЧС нельзя вылечить Фото: сайт управления ветеринарии РО

Африканскую чуму свиней выявили в двух районах Ростовской области. В ближайшее время на этих территориях введут карантин. Об этом сообщает сайт регионального управления ветеринарии.

- Трупы диких кабанов нашли на берегу реки Дон на улице Чапаева в станице Казанской, а также в километре от хутора Рубеженский Казанского сельского поселения и в 12 км на северо-востоке от села Верхнесвечниково Кашарского района, - говорится в сообщении.

Вирус АЧС для человека не опасен, но он наносит серьезный урон сельхозотрасли. Животных с такой инфекцией нельзя вылечить.

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