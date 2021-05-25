В Ростовской области подтвердили еще 190 случаев коронавируса

За 24 часа в лабораториях проверили 836 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 25 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 190 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 93 104. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,97, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 45 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 71 случай, далее идут Батайск, Таганрог и Зерноградский район, где выявили по 7 положительных тестов. Третьими в списке оказались Новочеркасск и Азовский район, там по 6 инфицированных.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Заветинском, Константиновском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Октябрьском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тацинском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 30% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% - от 46 до 65 лет, 21,6% - от 66 до 79 лет, 5,8% – старше 80 лет, 6,3% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 418 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ – 141.

За прошедшие сутки умерли еще 12 человек с COVID-19. Это 5 женщин и 7 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 356 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 836 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 209,27. Прививки уже сделали 312 210 человек, за сутки - 4055.