Избили и забрали драгоценности: троих новочеркасцев подозревают в дерзком грабеже

Налетчики напали на жертву около дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали троих мужчин 27-28 лет, подозреваемых в дерзком грабеже. Сейчас они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали сегодня, 25 мая, в пресс-службе областного управления МВД.

По данным ведомства, предполагаемые налетчики - жители Новочеркасска - решили обогатиться за счет ростовчанина, который владел драгоценностями. Бандиты специально для этого приехали в Ростов и следили за своей жертвой.

Когда они убедились, что вожделенная ювелирка находится в сумке у мужчины, напали на него около дома. Владельца дорогих украшений сильно избили: расправлялись двое, третий в этом время следил за обстановкой вокруг. После этого злоумышленники забрали добычу и скрылись.

Пострадавший сразу же обратился с полицию, и новочеркасцев поймали. Позже выяснилось, что их уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

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