Не справились ливневки: микрорайон Новочеркасска затопило после дождя

Сейчас с коммунальным ЧП разбираются специалисты Фото: сайт администрации Новочеркасска

В новочеркасском микрорайоне Донской ливневка не справилась с дожем, и по улицам разлились глубокие лужи. Это произошло сразу в нескольких местах. Сейчас с коммунальным ЧП разбираются специалисты. Работы по очистке ливнестока от ила обещают завершить до конца дня 26 мая. Об этом сообщили в администрации города.

Стоит отметить, что плановую прочистку провели еще до этого казуса, но, видимо, принятых мер оказалось недостаточно. Залило район автовокзала, угол Терешковой и Энергетиков, а также улицу Искры. Воду с дорог откачали около 10 часов утра.

«То, что проблема возникает спустя неделю после проведённых работ, говорит о том, что её первопричина не устранена. Перед департаментом ЖКХ поставлена задача отработать вопрос и обеспечить достаточный проток воды в системе ливнёвок», - прокомментировал глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.