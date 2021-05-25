Участники сбора посетят круглые столы, практические занятия Фото: сайт правительства РО

С начала года количество пожаров в Ростовской области сократилось на 60%, также в шесть раз уменьшилась площадь, пройденная огнем. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов. Он озвучил эти цифры на всероссийском учебно-методическом сборе руководителей МЧС и судебно-экспертных учреждений.

- Сегодня в дополнении к федеральным пожарным частям в регионе на боевом дежурстве находятся 45 областных, до конца года откроем еще четыре. Убежден, что именно такая, совместная работа позволяет добиться существенного снижения числа пожаров: с начала года их количество уменьшилось на 60%, а площадь, пройденная огнем, - в шесть раз, - сказал Вадим Артемов.

Всероссийский сбор продлится до 28 мая. Его участники посетят круглые столы, практические занятия и обсудят результаты профилактической работы своих ведомств за прошедшие несколько месяцев 2021 года.