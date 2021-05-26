Бывший заместитель гендиректора ФК «Ростов» получил 5 лет колонии

Вердикт огласили 25 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший заместитель гендиректора ФК «Ростов» Юрий Дорофеев получил за мошенничество пять лет колонии общего режима. Его взяли под стражу сразу после вынесения приговора. Об этом сообщили в пресс-службе Ворошиловского районного суда донской столицы.

- Вердикт огласили 25 мая по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. Юрия Дорофеева арестовали в зале суда, - сообщили в инстанции журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Так, приговор вынесли по нескольким эпизодам, в том числе речь идет о попытке получить 12 млн рублей от экс-игрока донской команды Александра Ерохина. Эти деньги якобы требовались по недостоверному договору. Кроме того, Дорофеева признали виновным в махинациях с автотранспортом на десятки тысяч рублей.

По материалам суда, уголовное разбирательство начали еще летом 2020 года. После этого слушания много раз откладывались из-за неявки защиты - адвоката Александра Рубцова и свидетелей. В совещательную комнату для постановления приговора суд удалился 17 мая 2021 года.