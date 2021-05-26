Максима Григорьева назначили на пост директора ТФОМС Ростовской области

С 2013 года Максим Григорьев был заместителем директора ведомства Фото: сайт ТФОМС

В Ростовской области Максима Григорьева назначили на пост директора территориального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сегодня, 26 мая, на заседании в правительстве региона сообщил губернатор Василий Голубев.

- Максим Олегович Григорьев 22 мая 2021 года был назначен на должность директора территориального фонда обязательного медицинского страхования. До этого, с 2013 года, он работал заместителем директора этого ведомства, - представил специалиста Василий Голубев.

Также известно, что Максим Григорьев до назначения в ТФОМС трудился на разных должностях в государственной и муниципальной службах. Специалист окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики. А в 2018 году получил второе высшее образование по направлению «Экономика».

На заседании глава региона озвучил итоги еще одной кадровой перестановки. Так, руководителем протокола губернатора области стал Петр Черепнов. Раньше он возглавлял отдел противодействия коррупции.