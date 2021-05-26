Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 17:44

Жителям Ростовской области чаще всего доставляют почту из Китая и Сингапура

Средний срок доставки из Китая составляет 11 дней
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ростовская почта также обработала за год 80 млн внутрироссийских почтовых отправлений

Ростовская почта также обработала за год 80 млн внутрироссийских почтовых отправлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ростовской области чаще всего получают письма и посылки из Китая и Сингапура. Об этом сегодня, 26 мая, на заседании в донском правительстве рассказал директор управления «Почты России» Андрей Ершов.

- За прошлый год мы обработали 6,5 млн международных почтовых отправлений общим весом более 2 тысяч тонн. Самыми популярными странами-отправителями были Китай и Сингапур. Средний срок доставки из Китая составляет 11 дней с момента заказа, - сообщил Андрей Ершов.

Глава почтового управления отметил, что указанный промежуток «включает не только перемещения по России, но и по стране, откуда отправили посылку». Андрей Ершов также добавил, что за 2020 год ростовская почта обработала 80 млн внутрироссийских почтовых отправлений. Средние сроки доставки - 3-3,5 суток.