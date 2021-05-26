Жителям Ростовской области чаще всего доставляют почту из Китая и Сингапура

Ростовская почта также обработала за год 80 млн внутрироссийских почтовых отправлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ростовской области чаще всего получают письма и посылки из Китая и Сингапура. Об этом сегодня, 26 мая, на заседании в донском правительстве рассказал директор управления «Почты России» Андрей Ершов.

- За прошлый год мы обработали 6,5 млн международных почтовых отправлений общим весом более 2 тысяч тонн. Самыми популярными странами-отправителями были Китай и Сингапур. Средний срок доставки из Китая составляет 11 дней с момента заказа, - сообщил Андрей Ершов.

Глава почтового управления отметил, что указанный промежуток «включает не только перемещения по России, но и по стране, откуда отправили посылку». Андрей Ершов также добавил, что за 2020 год ростовская почта обработала 80 млн внутрироссийских почтовых отправлений. Средние сроки доставки - 3-3,5 суток.