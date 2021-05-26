Экспорт продукции из Ростовской области в Узбекистан вырос на 34%

Министр экономразвития Дона встретился с делегацией из Узбекистана Фото: сайт правительства РО

Экспорт продукции из Ростовской области в Узбекистан по итогам 2020 года вырос на 34%, сообщил министр экономразвития Максим Папушенко. Он озвучил эту информацию во время встречи с узбекистанской делегацией.

- Объем экспорта донских компаний в Узбекистан составил свыше 105 млн долларов США. Этот показатель вырос более, чем на 34%, - заявил Максим Папушенко.

Глава Минэкономразвития Дона добавил: налаживанию коммуникаций как в сфере гуманитарных и социальных программ, так и в сфере экономики способствовало открытие в регионе Генконсульства Узбекистана. Также обсудили расширение внешнеторговых отношений и вопросы трудовой миграции.

Кроме того, в рамках встречи генеральный консул республики Рустам Курганбаев поблагодарил донское правительство за помощь в возвращении узбекских граждан домой в 2020 году. Тогда из региона вывозными ж/д- и авиарейсами отправили около 8 тысяч человек.