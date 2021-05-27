Проект продления набережной Ростова утвердят в июне 2021 года

Не не позднее 2023 года должны начать строительство канатной дороги Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове уже в июне планируют утвердить проект по продлению набережной, а строительство канатной дороги должны начать не позднее 2023 года. Об этих планах на будущее донской столицы в эфире телеканала «Дон 24» рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

- Город активно проектирует продление набережной. В июне 2021 года должны утвердить проект планировки. Это позволит нам выкупить земли погорельцев и соединить Театральную площадь с набережной, - пояснил Алексей Логвиненко.

Сини-менеджер напомнил, что набережную намерены протянуть еще на 2 километра, и вся эта территория требует масштабных инфраструктурных изменений.

- Мы понимаем, что освоение этой территории - набережная, Театральная площадь, 40 метров точки перепада - возможность построить новые бесплатные парковки, новую смотровую площадку. Мы видим, как сегодня развивается Левобережная зона, это точка притяжения. Мы сейчас ведем переговоры. Думаю, что в ближайшее время начнем проектирование канатной дороги. Наша задача - в конце следующего года, максимум в 2023 году, выйти на строительные работы, - подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.