В Ростовской области уже больше трех недель разыскивают 25-летнюю девушку

Какая одежда была не девушке, неизвестно Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже больше трех недель разыскивают 25-летнюю Галину Андреевну Хлобыстину. Она пропала без вести 2 мая 2021 года. Ориентировку сегодня, 27 мая, распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг», розыском также занимается полиция.

Приметы: рост 168-170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые

Особые приметы: на теле имеются татуировки. Какая одежда не девушке, неизвестно

Всех, кто знает о местонахождении Галины Хлобыстиной, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».