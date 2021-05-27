В Ростовской области за нарушителями на дорогах будут следить беспилотники

В Минтрансе уже готовят техническое задание для будущего подрядчика Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области за порядком на дорогах начнут следить с помощью беспилотников. Дроны будут вести видеонаблюдение и фиксировать все нарушения. Сначала воздушные рейды собираются провести на трассе Ростов - Волгодонск, сообщает сайт правительства региона.

На этой же дороге намерены установить специальное ограждение, чтобы лихачи перестали обгонять машины. В донском Минтрансе уже готовят техническое задание для будущего подрядчика. Об этих планах также отчитались перед заместителем губернатора Виктором Вовком.

- Необходимо продолжить работу, направленную на дальнейшее сокращение социального риска на дорогах. Нужно сохранить тенденцию к снижению аварийности, - подчеркнул Виктор Вовк.

По данным властей, за четыре месяца 2021 года в регионе уже на 0,8% снизился показатель риска на дорогах, сейчас он составляет 2,56. Так, число ДТП сократилось на 14,6% (563), погибших стало меньше на 2,7% (107), раненых - на 21% (645).