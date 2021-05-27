В Каменском районе сгорела свиноферма, огнем было охвачено 2000 кв. метров

ЧП произошло в хуторе Гусев Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Сегодня, 27 мая, в Каменском районе Ростовской области сгорела свиноферма на площади в 2000 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- ЧП произошло в хуторе Гусев. Информация о возгорании поступила в 12.47. Горел производственный корпус размером 100x20. Произошло частичное обрушение здания. В 14.45 объявили локализацию на общей площади в 2000 кв. метров, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Есть ли сгоревшие животные, пока не известно. Все потушили в 16.15. На месте происшествия работали 17 пожарных, было задействовано 6 единиц техники.