Глава донского Минздрава назвал побочные эффекты от вакцины против COVID-19

В Ростовской области сейчас применяют три вакцины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сегодняшний день в Ростовской области от коронавируса привили только 21% населения, нужно 60%. Об этом в эфире телеканала «Дон-ТР» сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Также он назвал побочные эффекты, которые могут проявляться после вакцинации, речь шла о «Спутнике V».

- Не верьте слухам, которые рассказывают. Говорили, что от вакцинации умерла целая семья. Нет таких случаев. Самый банальный - максимальный подъем температуры до 3 дней, не более. Вакцинация проходит абсолютно безвредно и приводит к развитию иммунитета, - рассказал Юрий Кобзев.

При этом глава донского Минздрава отметил, что подобное воздействие препаратов в апреле зафиксировали только в 20 случаях. Это очень мало против сотни тысяч уже привитых жителей Дона.

Также Юрий Кобзев добавил, что в Ростовской области сейчас применяют три вакцины. Наиболее популярная и изученная - «Спутник V», всего в регионе более 4 тысяч упаковок. Также есть «ЭпиВакКорона» - 14 тысяч комплектов - и «КовиВак» - 3 тысячи 120 комплектов. Последняя вакцина поступила совсем недавно, сейчас ее уже распределили по муниципалитетам.