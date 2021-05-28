Жителей Ростовской области ждут дождливые выходные

Ветер должен быть преимущественно восточным и юго-западным Фото: Михаил ФРОЛОВ

На грядущих выходных - 29 и 30 мая - в Ростовской области, и в том числе в донской столице, возможны дожди. Будет пасмурно, но довольно тепло. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

Так, в субботу обещают около +30 градусов, а в воскресенье - +23 градуса. Температура воздуха в разных территориях будет отличаться на один-два градуса. Ночью ожидается от +15 до +17 градусов. Ветер должен быть преимущественно восточным и юго-западным от 2 до 5 м/с.

Сегодня, 28 мая, в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный с порывами до 12-14 м/с. Днём столбики термометров поднимутся до +26-31 градусов.