В Таганроге пострадавший от пожара дом на Большой Бульварной восстановят к декабрю

Ремонт ведут в соответствии с графиком Фото: правительство РО

В Таганроге пострадавший при пожаре многоквартирный дом на Большой Бульварной планируют восстановить уже к началу декабря. Тогда же в квартиры смогут вернуться жильцы. Ход работ накануне оценил замгубернатора Вадим Артемов, сообщает сайт донского правительства.

- Сегодня вопросов к подрядной организации не возникло, город ситуацию контролирует. Однако расслабляться рано. Каждый этап должен выполнятся в срок и качественно, - подчеркнул чиновник.

Пожар на Большой Бульварной произошел в январе, пострадало имущество 86 человек. Огонь полыхал в постройке 1950 года. После того как ее потушили губернатор выделил материальную помощь в размере 1,35 млн рублей. А в апреле Таганрог на ремонт дома получил еще 5 млн рублей.

Также в приморском городе есть еще один аварийный объект. Речь идет о самотечном канализационном коллекторе. Ремонт на одном из четырех проблемных участков уже завершили. Еще два отрезка коллектора пока привели в порядок лишь частично. Вадим Артемов рекомендовал снять режим ЧС, который ввели после аварии на коллекторе.