В Ростовской области выявили еще 184 инфицированных коронавирусом

За 24 часа в лабораториях проверили 10 066 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 28 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 184 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 93 655. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,96, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 40 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 69 случаев, далее идут Таганроге и Шахты, где выявили по 7 положительных тестов. Третьим в списке оказался Новочеркасск, там 6 инфицированных.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Егорлыкском, Зимовниковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Пролетарском, Сальском, Семикаракорском и Цимлянском районах.

Среди новых поступивших 36,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% – от 46 до 65 лет, 12,6% – от 66 до 79 лет, 8,8% – старше 80 лет, 13,2% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 264 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ – 135.

За прошедшие сутки умерли еще 14 человек с COVID-19. Это 8 женщин и 6 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 404 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 10 066 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 212,65. Прививки уже сделали 324 612 человек, за сутки - 4 264.