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Происшествия28 мая 2021 14:06

Огнем охвачено 150 кв. метров: в Азове полыхают три хозпостройки

По данным МЧС, погибших, пострадавших и эвакуированных нет
Ангелина СКИБА
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Пожару присвоили второй ранг опасности

Пожару присвоили второй ранг опасности

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Азове на улице Пушкина сейчас тушат три хозпостройки, они вспыхнули сегодня, 28 мая. Предварительно, огнем охвачено 150 кв. метров. Пожару присвоили второй ранг опасности, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Информация о возгорании в экстренные службы поступила в 12.59. На месте происшествия в эти минуты задействовали 55 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 51 человека и 13 спецмашин. По данным спасателей, погибших, пострадавших и эвакуированных нет.

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