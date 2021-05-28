В Ростовской области провели ряд учений на объектах ЖКХ

В Новочеркасске ликвидировали условную аварию в загазованном коллекторе Фото: правительство РО

В Ростовской области провели ряд тренировок на объектах ЖКХ. Так, например, учения коммунальщиков состоялись в Новочеркасске и донской столице. Ситуацию прокомментировал заместитель главы МинЖКХ Сергей Орлов, сообщает сайт правительства региона.

- Мероприятия находятся на контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства. Нам предоставят отчеты о проделанных работах. Внеплановые комплексные тренировки поручил провести губернатор Василий Голубев, - сказал Сергей Орлов.

В Ростове свои компетентность и умения правильно действовать при ЧП продемонстрировали работники насосной станции №6. Ранее власти города также сообщили об учениях в «Ростовводоканале».

А в Новочеркасске работники коммунальной службы ликвидировали условную аварию в загазованном коллекторе. По сценарию, специалистам нужно было спуститься в канализацию через люк. Перед этим провели вентиляцию воздуха, во время работы использовали страховочные тросы.

Такие учения организовали после массовой гибели работников «Водоканала» в районе поселка Дмитриадовка. 21 мая из-за выброса метана в колодце очистных сооружений погибли 10 человек. Еще один пострадавший скончался уже в больнице. Пострадали 7 человек.