Ростовскую область накроют ливни и шквалистый ветер

Местами пройдут ливни с грозами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца суток 29 мая, а также в течение суток 30 мая местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами и шквалистый ветер до 20-23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

На улице в такую погоду следует быть особенно внимательными и осторожными. Жителям Дона напоминают: нельзя во время ветра стоять под деревьями, рекламными щитами и любыми слубоукрепленными конструкциями.

Также нужно держаться подальше от витрин магазинов и тем более оборванных линий электропередач. При чрезвычайных обстоятельствах рекомендуют звонить по телефонам «101» или «112».