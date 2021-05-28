Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 2021: где и когда

Без холодной воды останутся СНТ и несколько поселков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 2021 пройдет в ближайшие дни. Рассказываем, жителям каких адресом придется закупить питьевую воду.
Когда: 2 июня, 8.30 — 21.00
Где: Аксайское ПМК «Ковалевка», микрорайон «Платовский», СНТ «Космос», СНТ «Афганец», СНТ «Агропром», поселок «Водопадный»
Кроме того: с пониженным давлением воду будут подавать в поселке Камышеваха на следующих участках: улицы Днепропетровская – Бирюзовая – Озерная – Светлая.
Причина: рабочие будут менять запорную арматуру на территории насосной станции «Восточная»
Когда: с 8.30 2 июня до 8.00 3 июня
Где: на улицах 19-я Линия, Листопадова, Богданова — от 29-й Линии до 13-й Линии и от площади Свободы до 1-й Пролетарской
Причина: на территории будут подключать реконструированную водопроводную линию диаметром 400 миллиметров
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