Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 2021: где и когда

Без холодной воды останутся СНТ и несколько поселков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 2021 пройдет в ближайшие дни. Рассказываем, жителям каких адресом придется закупить питьевую воду.

Когда: 2 июня, 8.30 — 21.00

Где: Аксайское ПМК «Ковалевка», микрорайон «Платовский», СНТ «Космос», СНТ «Афганец», СНТ «Агропром», поселок «Водопадный»

Кроме того: с пониженным давлением воду будут подавать в поселке Камышеваха на следующих участках: улицы Днепропетровская – Бирюзовая – Озерная – Светлая.

Причина: рабочие будут менять запорную арматуру на территории насосной станции «Восточная»

Когда: с 8.30 2 июня до 8.00 3 июня

Где: на улицах 19-я Линия, Листопадова, Богданова — от 29-й Линии до 13-й Линии и от площади Свободы до 1-й Пролетарской

Причина: на территории будут подключать реконструированную водопроводную линию диаметром 400 миллиметров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким образом должны предупреждать об отключении холодной и горячей воды?

Рубрика «Добро пожаловаться!» создана для того, чтобы чиновники слышали глас народа и информировали общественность о проделанной работе. (Подробности)