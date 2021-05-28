В Ростове продолжается регистрация на выездной тур по новостройкам

Фото: Давид Дадаян

30 мая, в воскресенье, «Комсомольская правда» проведет выездную экскурсию по новым жилым комплексам Ростова.

Если вы планируете покупать квартиру, то самое время поторопиться с поисками подходящего варианта.

Участники тура по новостройкам смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.

Начиная с 2010 года, мы помогаем посмотреть жилые комплексы и сделать свой выбор. Сотни участников нашего тура уже выбрали свое жилье.

Регистрация еще продолжается до 29 мая.

Участие с «Комсомольской правдой» бесплатное! Записаться можно по телефону куратора мероприятия в редакции: 8-950-856-01-30.

Осталось всего 6 мест. Поторопитесь!