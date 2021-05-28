Донские юнармейцы отмечают 5-летие со дня основания своего движения

Вступить в «Юнармию» могут все желающие в возрасте от 8 до 18 лет Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 28 мая, юнармейцы отмечают 5-летие со дня создания своего движения. Слет учредителей состоялся еще в далеком мае 2016 года, почти месяц спустя после этого первые отряды появились на Дону. Сейчас их уже 559, это более 13 тысяч донских юношей и девушек.

В правительстве Ростовской области отметили достижения молодежи. За пять лет бойцы «Юнармии» приняли участие в различных патриотических акциях и торжественных мероприятиях, побывали на военно-спортивных играх, слетах и соревнованиях.

Так, например, еще в 2018 году представители донского края победили в состязаниях «Морская зарница», а уже на следующий год стали бронзовыми призерами московского чемпионата по киберспорту. В 2020 году школьники участвовали в акциях, посвященных 75-летию Великой Победы.

Также стоит добавить, что именно юнармеец Артем Худомясов получил от губернатора Василия Голубева и ветерана Григория Никанорова символ музея «Самбекские высоты».

Кроме того, более 600 участников молодежного движения были награждены медалью Минобороны «За участие в Параде в День Победы». Тогда же 56 ребят отметили знаком «Юнармейской доблести». Добавим, в прошлом году 62 юнармейца поступили в военные училища. Вступить в «Юнармию» могут все желающие в возрасте от 8 до 18 лет.