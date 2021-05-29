В Ростове-на-Дону салон автобуса сравнили с душегубкой из-за невыносимой жары

В салоне одного из городских автобусов сегодня было жарко. Фото: паблик "Типичный Ростов"

В Ростове-на-Дону пока не наступило лето, но проблемы, связанные с этим сезоном, уже есть.

Так, жители донской столицы сегодня были вынуждены ехать в автобусе, в салоне которого было +34 градуса. Почему водитель не включил кондиционер, не ясно.

О поездке в жарком транспорте рассказали в социальных сетях. Автор поста в подтверждении своих слов опубликовал снимок термометра в салоне.

- Это настоящая душегубка, - прокомментировал информацию один из подписчиков.

- А за окном было +29, - поделился своим наблюдением второй комментатор.