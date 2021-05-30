Жителей Ростовской области 30 мая ждут на счетных участках для голосования за будущих кандидатов в Госдуму

Счетные участки открыты с 8 часов утра. Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В воскресенье, 30 мая, с 08:00 по всей Ростовской области начали работу счетные участки предварительного голосования «Единой России». На них каждый избиратель получает бюллетени с именами кандидатов предварительного голосования по партийному списку и одномандатным избирательным округам.

Так, в донском регионе на выдвижение в Госдуму претендуют около 200 человек. Все они подготовили свои предложения и программные инициативы, с которыми обратились к избирателям.

Люди смогут поддержать тех кандидатов, кого считают наиболее эффективными.

- Именно жители Дона решат, кто станет кандидатом от «Единой России» и сможет защищать их интересы в парламенте. Приглашаем сегодня всех сделать этот важный выбор, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.

Известно, что все счетные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также с 24 мая на сайте pg.er.ru проходит электронное предварительное голосование. На счетных участках проголосовать смогут те избиратели, кто не участвовал в отборе кандидатов через онлайн-платформу.

Сообщается, что электронное предварительное голосование и голосование на участках завершатся 30 мая в 20:00.