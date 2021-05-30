В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 179 человек

Врачи делают все возможное, чтобы остановить пандемию Фото: Артем КИЛЬКИН

В правительстве Ростовской области рассказали о том, сколько человек за сутки заболели опасным вирусом. На утро 30 мая общее число заразившихся в регионе составило 94014. За прошедший день ковид диагностировали еще у 179 человек.

Скончались от ковида в субботу, 29 мая, два человека.

- Это женщина 82 лет и мужчина 87 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4424 человека. Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 11559 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 2633,56 тысячи исследований.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 441332 человек, за сутки – 1896. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 330707 человек, за сутки – 1388.