Сикер донского Заксобрания Александр Ищенко принял участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму

В предварительном голосовании принял участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко. Фото: ЗС РО

В воскресенье, 30 мая, с восьми часов утра в Ростовской области начали работу счетные участки предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Голосование проводит партия «Единая Россия».

В донском регионе между кандидатами сложилась большая конкуренция. На выдвижение в Госдуму от «Единой России» претендуют около 200 человек, а это – примерно 20 кандидатов на место.

Свои заявки на партийный праймериз подали представители крупных предприятий, медработники, спортсмены, предприниматели, аграрии, активисты общественных организаций.

Потенциальные кандидаты в Госдуму подготовили свои предложения и программные инициативы, с которыми обратились к избирателям.

В предварительном голосовании 30 мая принял участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко.

Он отдал свой голос в поселке Рассвет.

- Предварительное голосование, которое проводит партия «Единая Россия», открыто для любого жителя нашей страны. Это возможность еще до официального старта избирательной кампании увидеть наиболее интересных и активных людей, которые, возможно, в будущем будут решать в высшем законодательном органе власти судьбу России. Поэтому исключительно важно, чтобы в ходе предварительного голосования свое мнение смог высказать каждый. Для этого мы создали самые широкие возможности. И, прежде всего, – это высочайший уровень конкуренции среди кандидатов, – прокомментировал он.

В этом году предварительное голосование проходит в двух форматах: онлайн и на счетных участках. Голосование в электронном формате стартовало 24 мая на платформе pg.er.ru.

По состоянию на 12.00 часов 30 мая, на предварительном голосовании «Единой России» в Ростовской области обоими способами проголосовало более 280 тысяч человек.

- У жителей Дона сегодня есть все необходимое для того, чтобы помочь партии «Единая Россия» выдвинуть тех кандидатов, которые пользуются наибольшей поддержкой, – подчеркнул Александр Ищенко.