Актуальные инициативы в области кибербезопасности назвал глава ВТБ Андрей Костин

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На съезде Ассоциации банков России выступил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Во время своего выступления он отметил рост киберрисков на фоне перевода максимально возможного количества операций в онлайн.

- Цифровизация - это мощный импульс для развития, но растут и киберриски, - озвучил он. - Мы это понимаем, тратим много средств на защиту, здесь есть консолидированные усилия, ЦБ проводит очень важную работу в этом направлении. Могу сказать, что в прошлом году в ВТБ было зарегистрировано 750 тысяч событий, связанных с подготовкой и проведением кибератак.

Так объем спасенных средств клиентов ВТБ только с начала 2021 года составил 2 млрд рублей. Глава ВТБ также заявил о важности информирования граждан о правилах безопасного поведения и совершенствовании регулирования.

- Самый важный фактор, связанный с безопасностью - конечно же, человеческий, - уверен Андрей Костин. - По нашим оценкам, на методах социальной инженерии — телефонное мошенничество, обман людей, разного рода манипуляции — основано около 90% попыток хищения данных и средств клиентов. В целях предотвращения такого рода преступлений и борьбы с ними важно не только активно информировать граждан о правилах безопасного поведения в киберсреде, но и совершенствовать регулирование.

На площадке Ассоциации Банков России идет активная подготовка важных законопроектов в области кибербезопасности. Первая законодательная инициатива касается заморозки средств на стороне получателя, если отправитель обратился в банк с заявлением о мошенничестве. Во второй речь идет об обмене данными между банками и сотовыми операторами о замене SIM-карт. Их замену преступники часто производят без ведома клиентов, получая SMS-пароли для входа в онлайн-банк и проведения операций. В третьей речь идее о том, что важно законодательно установить ответственность сотовых операторов за нарушение запрета использовать технику подмены телефонных номеров. В настоящее время такой хоть и установлен, но злоумышленники, используя средства IP-телефонии, продолжают маскировать свои номера под банковские.

- Все три инициативы необходимо, на наш взгляд, ускоренно принимать, - высказал свою точку зрения Андрей Костин. - Важно продолжить совершенствование работы по информационному обмену на базе Финцерт ЦБ.