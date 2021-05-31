Губернатор Василий Голубев заработал за год 7,5 млн рублей

По итогам года уровень дохода главы региона снизился на полмиллиона рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Доход губернатора Василия Голубева снизился за прошедший 2020 год и составил 7,5 млн рублей. Об этом можно судить по опубликованной на сайте донского правительства декларации.

В документе значится не только размер заработка за 12 месяцев, заявлена также информация об имуществе. Так, в индивидуальной собственности у главы региона записаны земельный участок площадью в 1 670 кв. метров и два жилых дома - 357,9 и 120,2 кв. метров соответственно. При этом в совместном пользовании указаны жилой дом, еще два участка и летняя кухня. Личного автомобиля у Василия Голубева нет.

Супруга главы региона за год заработала 50,4 млн рублей. Это также меньше суммы за предыдущий период. В собственности у нее два земельных участка, три дома и легковой автомобиль Audi Q5.

Ранее стало известно, сколько заработал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко