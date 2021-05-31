Благоустройство «Первой мили» Ростова планируют завершить в ноябре 2021 года

К этому моменту объект готов на 80% Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове благоустройство «Первой мили» вдоль реки Темерник планируют завершить в ноябре 2021 года. К этому моменту объект готов на 80%. Рабочие уже оборудовали проезды и тротуары, а также протянули системы электро- и водоснабжения, сообщает сайт администрации донской столицы.

Сейчас специалисты налаживают автополив, а также системы электроснабжения и видеонаблюдения. Кроме того, продолжают озеленение экопарка.

Речь идет о территории от моста на Шеболдаева и Вавилова до зоопарка. В будущем здесь собираются создать прогулочную зону общей протяженностью в 17 км. За масштабное обновление прибрежной зоны еще в 2019 году проголосовали 14,5 тысяч жителей города. Работы на объекте ведет компания «ИнжСтройКонтроль».