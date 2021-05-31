На Дону за сутки подтвердили еще 176 случаев коронавируса

За 24 часа в лабораториях проверили 9 808 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 31 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 176 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 94 190. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,93, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 41 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 65 случаев, далее идут Аксайский район, Батайск и Таганрог, где выявили по 7 положительных тестов. Третьими в списке оказались Новочеркасск, Каменский, Красносулинский и Неклиновский районы, там по 5 инфицированных.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Волгодонске, Волгодонском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, Обливском, Пролетарском, Ремонтненском и Цимлянском районах.

Среди новых поступивших 37,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,4% - от 46 до 65 лет, 19,9% - от 66 до 79 лет, 7,9% - старше 80 лет, 2,3% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 186 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 18 человек, на неинвазивной ИВЛ - 118.

За прошедшие сутки умерли еще 4 человека с COVID-19. Это 2 женщины и 2 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 428 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 9 808 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 218,77. Прививки уже сделали 331 432 человека, за сутки - 725.