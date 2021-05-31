В Ростове на пересечении Соколова и Лермонтовской отключили светофор

Ранее в городе проверили состояние 17 светофоров и 9 дорожных знаков Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 31 мая, в Ростове на пересечении Соколова и Лермонтовской из-за аварийного отключения электричества перестал работать светофор. Его планируют починить до 13 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее в городе проверили состояние 17 светофоров и 9 дорожных знаков. Речь идет об объектах на Нансена, Золотистой, Суворова, Жданова, Вересаева, Халтуринском и Комарова. Всего в ближайшие дни в систему управления дорожного движения поступило 26 обращений от жителей донской столицы.