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Общество31 мая 2021 12:13

В Ростове на пересечении Соколова и Лермонтовской отключили светофор

Его планируют починить до 13 часов
Ангелина СКИБА
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Ранее в городе проверили состояние 17 светофоров и 9 дорожных знаков

Ранее в городе проверили состояние 17 светофоров и 9 дорожных знаков

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 31 мая, в Ростове на пересечении Соколова и Лермонтовской из-за аварийного отключения электричества перестал работать светофор. Его планируют починить до 13 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее в городе проверили состояние 17 светофоров и 9 дорожных знаков. Речь идет об объектах на Нансена, Золотистой, Суворова, Жданова, Вересаева, Халтуринском и Комарова. Всего в ближайшие дни в систему управления дорожного движения поступило 26 обращений от жителей донской столицы.