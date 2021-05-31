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Происшествия31 мая 2021 13:33

Самолет «Екатеринбург - Ростов» экстренно приземлился в Самаре

Пассажиры продолжат полет в 14.40 по московскому времени
Ангелина СКИБА
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Борт совершил вынужденную посадку еще около 6 часов утра

Борт совершил вынужденную посадку еще около 6 часов утра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет, который летел из Екатеринбурга в Ростов, из-за технических причин экстренно приземлился в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта.

Борт совершил вынужденную посадку еще около 6 часов утра по московскому времени. Пассажиров почти сразу перевели в аэровокзал. Самолет должен продолжить свой маршрут уже в ближайшее время, вылет запланировали на 14.40 по московскому времени.

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