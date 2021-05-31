В Ростовской области на Марченковской ВЭС завершили монтаж всех ветроустановок

Каждая установка выдает по 2,5 МВт Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области на Марченковской ВЭС завершили монтаж всех 48 ветроэнергетических установок. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в дивизионе Росатома.

Таким образом, работы на этой площадке вышли на финишную прямую. Специалисты уже завершили строительство пункта управления, а также прокладку кабелей и волоконно-оптических линий. Сейчас ведут пусконаладочные работы и готовят станцию к подаче напряжения и запуску.

Мощность будущего ветропарка должна составить 120 МВт, плановая среднегодовая выработка - более 402 ГВт/ч. Каждая установка выдает по 2,5 МВт. Объём инвестиций в создание Марченковской ВЭС составил более 16 млрд рублей.