Поехать на Кипр теперь проще: все больше стран упрощает порядок въезда для вакцинированных людей

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

В мае Министерством туризма республики Кипр было объявлено об упрощении порядка въезда на остров для российских туристов, а также для жителей Европеи скои экономическои зоны и некоторых других стран.

Вакцинация не является обязательным условием для поездки, но теперь Кипр может обновить свои протокол путешествия и предложить рекомендации по поездкам для вакцинированных путешественников. Сертификаты о вакцинации для туристов из разрешенного списка стран с 10 мая принимаются в качестве дополнительного фасилитатора. Таким образом, Кипр разрешает въезд людям, привитым вакциной Sputnik V и другими вакцинами, одобренными Европеи ским Агентством по Лекарственным Препаратам.

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Проходить дополнительные тесты туристам, имеющим на руках необходимые документы о прививке, теперь не требуется. И даже, если выяснится, что такие люди были в тесном контакте с больным COVID-19, они не будут помещены на обязательный карантин.

Чтобы упростить порядок въезда в Кипр, копию свидетельства о вакцинации (на англии ском языке) нужно предварительно загрузить на платформу Cyprus Flight Pass. Также необходимо предоставить определенные данные о вакцинации.

Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» совместно c МБУЗ «Городская поликлиника 1", МБУЗ «Городская поликлиника 10" и МБУЗ "Городская больница 7" продолжает тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами.

Пройти тестирование и вакцинацию можно в передвижном медицинском комплексе или по адресу медицинского центра: г. Ростов-на-Дону ул. Варфоломеева, 243а. Сдать ПЦР-тест можно также в Аэропрту Платов.

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организации или по телефону 8 (863) 333-22-82.

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