Жители Ростовской области в седьмой раз провели акцию «День соседа»

Всего заявки на участие в акции подали 108 дворов Фото: сайт правительства РО

Жители Ростовской области в последние дни мая отметили «День соседа». Необычную акцию придумали еще несколько лет назад, и тогда она многим пришлась по душе. В этом году ее провели уже в седьмой раз, сообщает сайт донского правительства.

Всего заявки на участие подали 108 дворов. Люди по-разному проводят эту дату, в основном каждая группа самостоятельно выбирает формат встречи. Соседи устраивают чаепития, вместе посещают различные выставки или покупают билеты на представления.

Так, например, в Ростове на Пушкинской в прошедшую пятницу собрались сразу более 100 человек. Они пили чай из самовара, участвовали в эстафетах и слушали казачий хор. При этом без внимания не оставили и малышей, их развлекали аниматоры.

- Из-за напряженного графика мы не всегда знаем тех, кто живет с нами на лестничной клетке, в одном дворе и тем более в соседних домах. Такие акции дают возможность людям познакомиться, провести вместе время и подружиться, - пояснил замминистра ЖКХ Дмитрий Беликов.