В Ростовской области ликвидировали три подпольных оружейных мастерских

Уже возбуждены уголовные дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области ликвидировали три нелегальных оружейных мастерских. Под подозрением 11 человек. Возбуждены уголовные дела. Всего у них изъяли 86 единиц огнестрельного оружия, а также патроны, гранаты и взрывные устройства, сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, трое из задержанных занимались изготовлением оружия. Речь идет о жителях Батайска и Азовского района.

Сегодня же, 31 мая, на сайте ФСБ России появилась информация о ряде подобных задержаний и в других регионах страны. Так, всего силовики и сотрудники МВД арестовали 96 человек, «причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту». Из оборота изъяли 385 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы «MG-43», автоматы «АК-103» и «АК-47», 7 самодельных взрывных устройств и свыше 30 кг взрывчатых веществ - пороха и тротила.